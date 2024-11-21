В Ленобласти заработал «Гражданский центр укомплектования»

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Новое учреждение позволит желающим поступить на военную службу ленинградцам узнать всю необходимую информацию в одном месте.

В Гатчине открылся «Гражданский центр укомплектования», старт работы которому 21 ноября дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Учреждение было запущено на базе Центра социальной защиты населения и позволит ленинградцам, желающим поступить на военную службу, узнать всю необходимую информацию без лишних препятствий.

Будущие защитники Родины смогут больше узнать о военной службе, условиях контракта, действующих льготах, выплатах и др.

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21.11.2024 46
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