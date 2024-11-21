Минтранс рассматривает введение круглогодичной скидки в 50% на ж/д билеты для детей

Скидка будет доступна несовершеннолетним в возрасте от 10 до 17 лет.

Министерство транспорта России рассматривает возможность введения круглогодичной 50-процентной скидки на проезд для детей в возрасте от 10 до 17 лет в поездах дальнего следования. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве считают несправедливым ограничение действия скидки периодом с сентября по май. Предполагается, что круглогодичная акция позволит детям чаще проводить время с семьями, путешествовать по стране и расширять свой кругозор, особенно во время школьных каникул.

Сегодня есть общее, как нам кажется, понимание того, что нужно переходить на круглогодичную скидку для перевозки детей — в 50 процентов, — заявил замминистра транспорта РФ Алексей Шило.