Россияне смогут получать прибавку к зарплате с марта 2025 года

Граждане смогут рассчитывать на прибавку за наставничество.
С марта 2025 года многие российские работники смогут рассчитывать на дополнительный доход. Вступающая в силу статья 351.8 Трудового кодекса РФ официально вводит понятие наставничества и обязывает работодателей оплачивать дополнительную нагрузку.
До сих пор наставничество часто осуществляется на добровольной основе без дополнительной компенсации. Однако с 2025 года в трудовой договор наставника будут включены описание обязанностей, форма их выполнения, а также размер и условия выплат, учитывающие существующую систему оплаты труда на предприятии.
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