Россияне смогут получать прибавку к зарплате с марта 2025 года

Граждане смогут рассчитывать на прибавку за наставничество.

С марта 2025 года многие российские работники смогут рассчитывать на дополнительный доход. Вступающая в силу статья 351.8 Трудового кодекса РФ официально вводит понятие наставничества и обязывает работодателей оплачивать дополнительную нагрузку.

До сих пор наставничество часто осуществляется на добровольной основе без дополнительной компенсации. Однако с 2025 года в трудовой договор наставника будут включены описание обязанностей, форма их выполнения, а также размер и условия выплат, учитывающие существующую систему оплаты труда на предприятии.