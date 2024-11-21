Ставки по потребительским кредитам в России достигли 40% и выше

В некоторых банках ставка составляет уже 44%.

Эксперты финансового рынка отмечают беспрецедентный рост процентных ставок по потребительским кредитам в банках.

Как сообщил директор кредитного направления «Сравни» Магомед Гамзаев, если в начале ноября средние ставки находились в диапазоне 25-38%, то к 19 ноября они выросли до 44%.

При этом ситуация на рынке депозитов остается относительно стабильной. Максимальная ставка по вкладам составляет 27%, по накопительным счетам 23%, а средняя максимальная ставка по вкладам — 15,95%.

Эксперты связывают рост кредитных ставок с повышением ключевой ставки ЦБ РФ, пишет «Газета.ру».