Сливочное масло в России продолжает дорожать

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По данным Росстата, за неделю прибавка к стоимости продукта превысила 1%.

По данным последнего отчета Росстата, за период с 12 по 18 ноября наблюдался рост цен на основные продукты питания, в том числе и молочные.

Сливочное масло за указанный период подорожало на 1,4%, а с начала текущего года цена на этот продукт выросла более чем на 30%.

Также отмечен рост цен и на другие продукты в молочном сегменте:

  • Сыры (твердые, полутвердые и мягкие) — на 1,3%.
  • Пастеризованное молоко и сметану — на 0,9%.
  • Стерилизованное молоко — на 0,8%.
  • Творог — на 0,6%.

Среди других подорожавших позиций:

  • Огурцы — на 11,3%.
  • Помидоры — на 6%.
  • Капуста белокочанная — на 4,7%.
  • Лук репчатый — на 4,4%.
  • Картофель — на 3,8%.
  • Свекла столовая — на 1,6%.
  • Морковь — на 1,3%.
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21.11.2024 123
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