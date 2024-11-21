Сливочное масло в России продолжает дорожать

По данным Росстата, за неделю прибавка к стоимости продукта превысила 1%.
По данным последнего отчета Росстата, за период с 12 по 18 ноября наблюдался рост цен на основные продукты питания, в том числе и молочные.
Сливочное масло за указанный период подорожало на 1,4%, а с начала текущего года цена на этот продукт выросла более чем на 30%.
Также отмечен рост цен и на другие продукты в молочном сегменте:
- Сыры (твердые, полутвердые и мягкие) — на 1,3%.
- Пастеризованное молоко и сметану — на 0,9%.
- Стерилизованное молоко — на 0,8%.
- Творог — на 0,6%.
Среди других подорожавших позиций:
- Огурцы — на 11,3%.
- Помидоры — на 6%.
- Капуста белокочанная — на 4,7%.
- Лук репчатый — на 4,4%.
- Картофель — на 3,8%.
- Свекла столовая — на 1,6%.
- Морковь — на 1,3%.
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21.11.2024 123