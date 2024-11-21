Сливочное масло в России продолжает дорожать

По данным Росстата, за неделю прибавка к стоимости продукта превысила 1%.

По данным последнего отчета Росстата, за период с 12 по 18 ноября наблюдался рост цен на основные продукты питания, в том числе и молочные.

Сливочное масло за указанный период подорожало на 1,4%, а с начала текущего года цена на этот продукт выросла более чем на 30%.

Также отмечен рост цен и на другие продукты в молочном сегменте:

Сыры (твердые, полутвердые и мягкие) — на 1,3%.

Пастеризованное молоко и сметану — на 0,9%.

Стерилизованное молоко — на 0,8%.

Творог — на 0,6%.

Среди других подорожавших позиций:

Огурцы — на 11,3%.

Помидоры — на 6%.

Капуста белокочанная — на 4,7%.

Лук репчатый — на 4,4%.

Картофель — на 3,8%.

Свекла столовая — на 1,6%.

Морковь — на 1,3%.