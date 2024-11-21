Годовая инфляция в Ленобласти возросла до 7,45%

Годовая инфляция в Ленобласти в октябре составила 7,45% после 7,36% в сентябре.

При этом ее уровень остается ниже, чем на Северо-Западе — 7,9% и в России в целом — 8,54%. На Северо-Западе есть четыре региона, где показатель превышает 8% — Калининградская, Мурманская, Вологодская области и Коми. Главная причина ее ускорения — рост издержек производителей продовольствия.

При этом темп прироста цен на продукты в октябре тоже поднялся — до 8,19% после 7,70% в сентябре. Выросли цены на масло, молоко и молочную продукцию. Увеличился и прирост цен на плодоовощную продукцию, например, картофель и огурцы.

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Цены на непродовольственные товары в годовом выражении выросли на 5,32% после 4,58% в сентябре. На услуги годовой прирост цен наоборот понизились до 9,13% с 10,61% в сентябре.