Wildberries окажет помощь пострадавшим в поножовщине сотрудникам в Шушарах

Ранее двое охранников склада пострадали в результате конфликта с мужчиной, который пытался устроиться на работу.
Пресс-служба Wildberries сообщила, что охранники склада в Шушарах не получили серьёзного ущерба здоровью в ходе потасовки с мужчиной, который приходил устраиваться на работу. Компания окажет пострадавшим необходимую поддержку на период восстановления.
Представители охранного предприятия доставлены в больницу с ранениями, которые не влекут серьезных последствий их здоровью и жизнедеятельности. Мы находимся на связи с родственниками пострадавших, а также окажем необходимую помощь в лечении и восстановлении, — приводит сообщение пресс-службы компании РИА Новости.
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