Главный штаб Эрмитажа 26 ноября закроют для посещения

В Эрмитаже 26 ноября пройдет Международный научно-практический форум, поэтому для посетителей вход будет закрыт. А 25 ноября регулярный выходной во всех комплексах.

«Приносим свои извинения за возможные неудобства и будем рады видеть вас на временных выставках и постоянных экспозициях Главного штаба в другие дни его работы», – сказано в сообщении пресс-службы

С 20 ноября в залах-трансформерах открылась выставка «Твердыня пламенная», приуроченная к 150-летию со дня рождения художника, философа и археолога Н. К. Рериха. Согласно расписанию, можно посетить еще десятки выставок и регулярных экспозиций.