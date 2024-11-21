В Ленобласти начнут изымать подвалы и переоборудовать их в укрытия

Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области начнут изымать заглубленные подвальные помещения и переоборудовать их в укрытия на случай ЧС. Об этом 21 ноября заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ленобласть будет изымать заглубленные подвальные помещения для оборудования укрытий и обеспечения безопасности жителей на случай ЧС. Времени на споры сейчас нет. Решение оформим решением оперативного штаба. Подвалы, которые изымем и отремонтируем, в том числе будем предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам, — сообщил глава региона.