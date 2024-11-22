Владимир Зеленский: у Украины нет сил, чтобы вернуться к границам 1991 года

Украина не может юридически признать российскими Крым и присоединенные регионы, но понимают, что у страны нет сил, чтобы военным путем добиться возвращения к границам до 1991 года. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма. Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем», – сказал Владимир Зеленский

По мнению Владимира Зеленского, если США сократят поддержку, Украина проиграет.

«Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить», – отметил Владимир Зеленский