Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник», способной нести ядерные боеголовки, стало неприятным событием для Украины и стран Запада, несмотря на их заявления об обратном. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Директор проекта по противоракетной обороне в Вашингтоне Том Карако объяснил, что, хотя для ударов по Украине уже применялись другие ракеты, способные нести ядерное вооружение, например, «Искандер», ракеты средней дальности имеют свои особенности.

Это не только расстояние, которое они могут преодолеть, но и способность запускать несколько ядерных боеголовок при входе в атмосферу Земли. Это затрудняет, а для Украины – делает почти невозможным их перехват.

NYT со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает, что У ВСУ нет радаров, способных обнаружить подобные ракеты во время полета через верхние слои атмосферы. И нет систем ПВО, способных их сбивать.