Экономисты РАН рассказали, что может остановить инфляцию в России

Экономисты Института РАН утверждают, что единственный способ снизить инфляцию в России — это увеличение предложения товаров и услуг.

В своем исследовании «Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост» они объясняют, что ускорение инфляции в 2022-2024 годах вызвано структурными изменениями в производстве и дисбалансом спроса и предложения. Поэтому ужесточение денежно-кредитной политики оказывает лишь незначительное влияние на цены, пишет РБК.

Перед правительством, по мнению экспертов, стоит сложный выбор: либо добиться ценовой стабильности, остановив экономический рост, либо смириться с инфляцией выше целевого уровня в 4% в ближайшие 3-5 лет, сохранив при этом динамику ВВП.