Канцлер ФРГ назвал применение Россией ракеты «Орешник» пугающей эскалацией

Важно сохранять баланс между «благоразумием и четкой поддержкой Украины», поэтому Германия не поставляет Киеву дальнобойные ракеты Taurus и не дает разрешение на использование своего оружия для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ.
«Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация», – сказал Олаф Шольц
Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германии необходимо работать со своими союзниками, чтобы предотвратить превращение конфликта в Украине в войну между Россией и НАТО.
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22.11.2024 127