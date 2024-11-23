Канцлер ФРГ назвал применение Россией ракеты «Орешник» пугающей эскалацией

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Важно сохранять баланс между «благоразумием и четкой поддержкой Украины», поэтому Германия не поставляет Киеву дальнобойные ракеты Taurus и не дает разрешение на использование своего оружия для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ.

«Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация», – сказал Олаф Шольц

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германии необходимо работать со своими союзниками, чтобы предотвратить превращение конфликта в Украине в войну между Россией и НАТО.

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