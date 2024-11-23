Зима в Петербурге ожидается теплее прошлой

Синоптики ожидают, что зимний сезон 2024/2025 в Санкт-Петербурге пройдет без сильных морозов. Об этом сообщает «Бриф» со ссылкой на экспертов «Яндекс Погоды».

По ожидаемым синоптиков, средняя температура в Санкт-Петербурге зимой поднимется на 3-4 °C выше нормы. Однако ожидаются, что осадков в виде снега и дождя будет больше, чем обычно.