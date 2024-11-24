«Символ нежности, заботы и любви»: губернатор Ленобласти обратился к ленинградцам по случаю Дня матери

Глава Ленинградской области поздравил мам региона с международным праздником.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жительницам региона по случаю международного праздника День матери.

Вы — символ нежности, заботы и любви. С самого раннего детства и всю жизнь вы защищаете своих детей, оберегая их от бед. Вы радуетесь их успехам и поддерживаете в трудные моменты, как никто другой. Желаю всем мамам Ленинградской области крепкого здоровья, радости и благополучия. Пусть ваши сердца всегда согреваются теплом и заботой ваших детей, — поздравил глава региона.