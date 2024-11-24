«Символ нежности, заботы и любви»: губернатор Ленобласти обратился к ленинградцам по случаю Дня матери

Глава Ленинградской области поздравил мам региона с международным праздником.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жительницам региона по случаю международного праздника День матери.
Вы — символ нежности, заботы и любви. С самого раннего детства и всю жизнь вы защищаете своих детей, оберегая их от бед. Вы радуетесь их успехам и поддерживаете в трудные моменты, как никто другой. Желаю всем мамам Ленинградской области крепкого здоровья, радости и благополучия. Пусть ваши сердца всегда согреваются теплом и заботой ваших детей, — поздравил глава региона.
Вам будет интересно
День матери в России был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. Праздник ежегодно отмечается в...
24.11.2024 8303