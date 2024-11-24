В Ленобласти и Петербурге накрыли точки сбыта контрафактного табака и алкоголя

Правоохранительные органы завели 42 уголовных дел.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области изъяли 50 тонн нелегального алкоголя, 400 тысяч сигарет, более 10 тысяч вейпов и 50 литров жидкостей для них. Вся продукция производилась подпольно, без акцизов и необходимых документов.

Масштабный рейд продолжался 10 дней. Правоохранительные органы изъяли контрафакт на Южном рынке, Калининской овощебазе, в Апраксином дворе и в других локальных точках. В Всеволожском районе удалось закрыть цех по производству спиртосодержащей продукции.

В результате было возбуждено 45 уголовных дел и составлено 52 административных протокола.