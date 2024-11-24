В Петербурге прибывшие на вызов медики случайно сожгли квартиру пациента

Во время реанимации мужчины произошло короткое замыкание оборудования.

В Кировском районе Санкт-Петербурга бригада скорой помощи, прибывшая на вызов к пациенту с подозрением на инфаркт, случайно спровоцировала пожар в его квартире.

ЧП произошло в многоэтажном доме на улице Генерала Симоняка. Медики прибыли на помощь мужчине, ранее перенёсшему инфаркт, и начали реанимационные мероприятия. Однако в процессе произошло короткое замыкание медицинского оборудования, что привело к возгоранию потолка.

Огонь быстро распространился на мебель и вещи. Пожарные эвакуировали 15 человек из опасной зоны, но спасти хозяина квартиры не удалось.