В тоннеле дамбы на КАД введут ограничения движение на два дня

Ограничения будут вызваны ремонтными работами.
25 и 26 ноября в автотранспортном тоннеле Комплекса защитных сооружений на внутреннем кольце КАД будет ограничено движение транспорта.
Ограничения связаны с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД Петербурга).
Отмечается, что для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка движения. Она будет осуществляться перед въездом в тоннель и продлится не более 10 минут.
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24.11.2024 61