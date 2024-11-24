В тоннеле дамбы на КАД введут ограничения движение на два дня

Ограничения будут вызваны ремонтными работами.

25 и 26 ноября в автотранспортном тоннеле Комплекса защитных сооружений на внутреннем кольце КАД будет ограничено движение транспорта.

Ограничения связаны с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД Петербурга).

Отмечается, что для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка движения. Она будет осуществляться перед въездом в тоннель и продлится не более 10 минут.