В Ленобласти заработал санаторий для участников СВО

Оздоровительное учреждение будет функционировать на базе дома-интерната для ветеранов войны и труда.

В Ленинградской области открыл двери новый санаторий для участников военной спецоперации. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, оздоровительное учреждение, расположенное в городе Сланцы, позволит военнослужащим проходить комплексное восстановление.

Предусмотрели все для скорейшего восстановления бойцов: специальные тренажеры, массажное оборудование, современные врачебные и процедурные кабинеты, заботливый медперсонал. Условия проживания — двухместные палаты с душем и санузлом, в большинстве — система «Умный дом» с голосовым управлением, — поделился глава региона.

В санатории смогут одновременно проходить реабилитацию 30 человек, а продолжительность проживания составит до полугода в зависимости от состояния здоровья пациента.