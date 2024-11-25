ДТП произошло сегодня утром, 25 ноября, около одного из домов по Красносельскому шоссе в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.
Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, водитель рейсовый автобус 181 маршрута — гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.
В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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18.11.2024 292