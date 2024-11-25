Новый детский сад в 2027 году откроют для жителей Коммунар

Детский сад рассчитан на 180 мест — это девять групп дошкольного возраста. Образовательное учреждение откроется в 2027 году.

«Правительство Ленинградской области активно развивает социальный сектор Гатчинского района. Сегодня инфраструктурное развитие округа вышло на опережающие темпы. На этом не останавливаемся, продолжаем строительство четырех социальных учреждений и начинаем новый детский садик», — рассказал заместитель Председателя Правительства области Евгений Барановский.

Строительство детского сада пройдет по госпрограмме «Современное образование Ленинградской области». Для ребят откроются кружковые кабинеты, гимнастический и музыкальный зал, медицинский блок и пищеблок.

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Для зачисления ребенка в детский сад необходимо будет подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.