Авиакомпания выплатит компенсации пассажирам загоревшегося в Турции самолета

Россиянам, оказавшимся на борту по время ЧП, пообещали по 100 тысяч рублей.

Российская авиакомпания, чей самолет вспыхнул во время посадки в аэропорту Антальи, выплатит пассажирам по 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке, — указано в сообщении.