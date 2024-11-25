Авиакомпания выплатит компенсации пассажирам загоревшегося в Турции самолета

Россиянам, оказавшимся на борту по время ЧП, пообещали по 100 тысяч рублей.
Российская авиакомпания, чей самолет вспыхнул во время посадки в аэропорту Антальи, выплатит пассажирам по 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке, — указано в сообщении.
Вам будет интересно
Вечером 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс Сочи — Анталья, загорелся во время посадки. На борту...
25.11.2024 128