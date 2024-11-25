Россиян призвали не скупать рыбные продукты перед Новым годом: будут скидки

В Рыбном союзе исключили серьезный рост цен на эту категорию продукции, а также пообещали россиянам скидки.
В Рыбном союзе советуют россиянам не спешить закупаться рыбными продуктами перед Новым годом. В организации заявили, что в канун праздников в магазинах начнутся скидки, а серьезного роста цен произойти не должно.
Точно можем сказать, что на продукцию, которые поставляют предприятия-члены Рыбного союза, повышения цен не будет, а вот предновогодние акции предусмотрены, — заявили в организации порталу Life.ru.
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