Украина подтвердила потерю более 40 % территории, которую контролировала в Курской области России

Украинские военные потеряли больше 40 % территории, которую смогли взять под контроль в ходе вторжения в Курскую область России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в Генштабе Украины.

Собеседник Reuters подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о значительной потере территории. По его данным, Россия с момента наступления ВСУ на Курскую область перебросила в регион около 59 тысяч военнослужащих и усиливает свои контратаки.

При этом, по словам источника агентства, Украина намерена удерживать оставшуюся под ее контролем территорию Курской области России до тех пор, «пока это будет оправдано с военной точки зрения».