Кипр заинтересовался членством в НАТО — СМИ

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Кипр стоял у истоков создания Движения неприсоединения. Однако вышел из него в 2004 году после вступления в ЕС.

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Источник: Global Look Press/Thierry Monasse

Греческая газета «Катимерини» пишет, что власти страны рассматривают возможность присоединения к НАТО. Переговоры с США на этот счёт уже ведутся.

Особое внимание теме присоединения уделили во время визита президента Кипра Никоса Христодулидиса в Вашингтон в конце октября, отмечает издание. Тогда Джо Байден положительно отозвался о вступлении Республики Кипр в альянс. «Катимерини» утверждает, что Христодулидис также обсудил возможность членства в НАТО с генсеком организации Марком Рютте в Бухаресте на саммите Европейского политического сообщества.

Для приближения к стандартам НАТО в стране продолжат модернизировать армию. В планах несколько основных направлений: закупка вооружений у США, обучение военнослужащих нацгвардии Кипра в американских военных академиях и получение инвестиций от США на модернизацию военной инфраструктуры и её приведение к стандартам НАТО.

«Это подробный, продуманный, долгосрочный план, состоящий из нескольких взаимозависимых этапов, который уже принят Вашингтоном», — говорится в материале издания. 
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