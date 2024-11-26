«Мы должны нанести первый удар»: на конференции в Брюсселе НАТО обсудило, как будет атаковать Россию

Руководство НАТО обсуждает нанесение высокоточных превентивных ударов по территории России во время вооруженного конфликта между Москвой и альянсом. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе.

«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России <…>. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», – сказал Роб Бауэр

Адмирал добавил, что НАТО должен восполнить свои запасы оружия, обновить комплексы ПВО и системы нанесения высокоточных ударов.

Ранее Роб Бауэр подчеркивал, что руководство крупнейших западных компаний должно быть готово к условиям войны и соответствующим образом настроить свои производственные и распределительные линии. По его словам, сдерживание противника включает не только военные возможности, но и использование всех доступных инструментов в условиях войны.