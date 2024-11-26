Специалист рассказала, кому в России положен отпуск на два месяца и больше

У большинства россиян отпуск длится 28 календарных дней в году. Существуют категории работников, которым предусмотрены удлиненные отпуска. Как правило, это связано с повышенной ответственностью, особыми условиями труда или значительной нагрузкой, рассказала руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.

Отпуск у работников, занятых на вредных и опасных производствах, должен быть не менее 35 календарных дней. Продолжительность можно увеличить на основании отраслевого или межотраслевого соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.

«К примеру, за работу с вредными или опасными условиями труда врачу, в обязанности которого входит оказание психиатрической помощи и которому установлен ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 35 календарных дней. То есть общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 63 календарных дня», – рассказала Юлия Паушкина

Несовершеннолетние работники имеют право на отпуск в 31 календарный день, работающие инвалиды – на 30 календарных дней. Государственные служащие получают 30 календарных дней отпуска и дополнительные дни за стаж.

Судьи в России имеют право минимум на 30 дней отпуска. За работу в условиях Крайнего Севера или в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями они получают дополнительно от 16 до 24 календарных дней. За стаж судьям полагается еще от пяти дней в году при выслуге свыше пяти лет, и до 15 дней – при стаже свыше 15 лет.

Помимо законодательных требований, дополнительные дни отпуска могут быть установлены в трудовом или коллективном договоре, локальных нормативных актах работодателя и отраслевых территориальных соглашениях.