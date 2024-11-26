Власти Ленобласти опровергли информацию о расширении полигона «Новый свет» под Гатчиной

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В сети появились информации, что полигон «Новый Свет» по Гатчиной в Ленобласти может быть расширен, а также, что сточные воды со свалки затапливают прилегающие территории.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

В комитете Ленобласти по обращению с отходами опровергли эту информацию. Глава ведомства Анастасия Кузнецова заявила, что на территории полигона организована и работает в безаварийном режиме система сбора, очистки и вывоза фильтрата, которая исключает сброс фильтрационных вод на соседние участки.

«ООО «Новый Свет» осуществляет деятельность по размещению отходов исключительно в границах земельного участка с кадастровым номером 470439001:17 и категорией разрешенного использования — под полигон ТБО», — добавила Анастасия Кузнецова.
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