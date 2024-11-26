Сертоловский дом офицеров реконструируют и откроют уже в 2026 году

Госстройнадзор уже выдал разрешение на реконструкцию, а строители начали подготовку к началу работ.

«Сертоловский дом офицеров — это место творчества и семейного досуга, где многие провели детство и встретили юность. Мы знаем, насколько сильный запрос от жителей на восстановление здания. Проект получился масштабным и позволил увеличить полезную площадь, чтобы разместить новые творческие и художественные мастерские», — рассказал зампред Правительства области Евгений Барановский.

Городской дом офицеров Сертоловского гарнизона построен Минобороны СССР в 1965 году для досуга членов семей военнослужащих и жителей посёлка. В 2010 году он пришел в упадок. После реконструкции внутри откроются классы музыки, скульптуры, живописи, истории искусства, хореографии, библиотека, кинооператорская, буфет, концертный зал.

Так, в 2024 году бюджет Ленинградской области предоставит для реконструкции данного объекта 74 млн 400 тыс. рублей, а 5 млн 600 тыс. рублей выделит Всеволожский район. В 2025 году 276 млн и 24 млн соответственно, в 2026 году 171 млн 706,3 тыс. и 14 млн 931 тыс. рублей.