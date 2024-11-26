Силуанов призвал не думать о повышении ключевой ставки, «иначе сбудется»

Не стоит создавать дополнительных ожиданий относительно повышения ключевой ставки, призвал россиян глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — заявил министр.