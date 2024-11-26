«Вайб» стал словом 2024 года

Словом 2024 года по версии портала «Грамота.ру» стал «вайб».

В тройку лидеров также вошли «скуф» и «прилет», сообщили ТАСС в пресс-службе портала.

Согласно информации на сайте портала, «вайб» — эмоциональное состояние, настроение, возникающее при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо.

Вам будет интересно Сколько дней отдыха появится у россиян на новогодних праздниках? Перед началом длительных выходных в честь праздников россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Сколько дней отдыхаем? Длинные выходные составят 11 дней. Они начнутся... 22.11.2024 214

Всего в голосовании принимали участие более 400 филологов из разных городов России, которые оценили 11 слов, в том числе «абьюз», «осознанность», «нормис» и другие.