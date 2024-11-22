Перед началом длительных выходных в честь праздников россиян ожидает шестидневная рабочая неделя.
Сколько дней отдыхаем?
Длинные выходные составят 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025-го. Получается, что первая рабочая неделя года станет сокращенной — всего два дня. Однако перед праздниками россиян ожидает шестидневная рабочая неделя.
На период праздников выпадает всего три официальных выходных дня: 29 декабря, 4 и 5 января, то есть период дополнительного отдыха составит восемь дней.
Как в 2025 году пройдёт перенос выходных?
Напомним, что в нашей стране действуют переносы выходных, если дата праздника выпала на субботу или воскресенье. Так, в 2025-м выходные переносы пройдут следующим образом:
- с 4 января (суббота) на 2 мая (пятница);
- с 5 января (воскресенье) на 31 декабря (среда);
- с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг);
- с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница);
- с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).
Как работаем в ближайшие два месяца и когда лучше брать отпуск?
В декабре и январе по 31 дню. Так, согласно производственному календарю, в последний месяц года россиян ожидает 21 рабочий день и 10 выходных, а январе — 17 рабочих и 14 дней отдыха. Получается, что отпуск в январе брать не выгодно, что не скажешь про декабрь. Отметим, что в следующем году самими удачными периодами для планового отдыха станут июль и октябрь, поскольку в них наибольшее количество рабочих дней – по 23 в каждом. Выгодно взять отпуск также можно в апреле, сентябре или декабре (22 рабочих дня).
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