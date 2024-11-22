Перед началом длительных выходных в честь праздников россиян ожидает шестидневная рабочая неделя.

Сколько дней отдыхаем?

Длинные выходные составят 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025-го. Получается, что первая рабочая неделя года станет сокращенной — всего два дня. Однако перед праздниками россиян ожидает шестидневная рабочая неделя.

На период праздников выпадает всего три официальных выходных дня: 29 декабря, 4 и 5 января, то есть период дополнительного отдыха составит восемь дней.

Вам будет интересно В Госдуме предложили сделать 28 декабря предновогодним выходным В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года. С такой инициативой к заместителю... 12.11.2024 267

Как в 2025 году пройдёт перенос выходных?

Напомним, что в нашей стране действуют переносы выходных, если дата праздника выпала на субботу или воскресенье. Так, в 2025-м выходные переносы пройдут следующим образом:

с 4 января (суббота) на 2 мая (пятница);

с 5 января (воскресенье) на 31 декабря (среда);

с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг);

с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница);

с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).

Как работаем в ближайшие два месяца и когда лучше брать отпуск?

В декабре и январе по 31 дню. Так, согласно производственному календарю, в последний месяц года россиян ожидает 21 рабочий день и 10 выходных, а январе — 17 рабочих и 14 дней отдыха. Получается, что отпуск в январе брать не выгодно, что не скажешь про декабрь. Отметим, что в следующем году самими удачными периодами для планового отдыха станут июль и октябрь, поскольку в них наибольшее количество рабочих дней – по 23 в каждом. Выгодно взять отпуск также можно в апреле, сентябре или декабре (22 рабочих дня).

Вам будет интересно Выборг — самый популярный город Ленобласти на новогодних праздниках. Аналитика Эксперты проанализировали ранние бронирования туристического жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на новогодние праздники 2024-2025 гг. За год спрос на... 22.11.2024 26

Ранее мы рассказывали о плюсах и минусах живых и искусственных ёлок, которые следует учитывать при выборе.