Фото: комитет по животному миру Ленобласти

С начала 2024 года охотникам Ленобласти выплачено 181 вознаграждение за добычу волка.

Размер выплаты за каждое добытое взрослое животное составляет 25 тысяч рублей, напомнили в региональный комитет по животному миру.

В ведомстве также отметили, что в зимний период жители все чаще жалуются на выход волков к людям. Все обращения тщательно проверяются инспекторами. Чаще всего за хищников принимают бездомных собак или собак на свободном выгуле.