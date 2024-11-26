За нарушение правил содержания животных начнут штрафовать

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым вводятся штрафы за несоблюдение требований по содержанию домашних животных.

Изменения вносятся в КоАП РФ: для граждан за несоблюдение требований к содержанию домашних животных вводится штраф от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей, для юридических лиц – от 15 до 30 тысяч рублей.

Уточняется, что владельца животного не будут штрафовать, если нарушение допущено иным лицом, присматривающим за животным, либо, если в ходе противоправных действий животное перешло в руки других лиц.