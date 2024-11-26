В 2026 году в Мурино появится новый автовокзал

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В Мурино Всеволожского района Ленобласти до 1 декабря 2026 года появится новый автовокзал.

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Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Такие сроки обозначили в рамках встречи главы региона Александра Дрозденко с гражданами. Строительство автовокзала с подъездными путями и развязками к нему начнется в 2026 году. Окончание работ намечено на этот же период.

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11.11.2024 262
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