РЖД воссоздаст снесенный вокзал в Выборгском районе

РЖД планирует восстановить снесенный в октябре вокзал на железнодорожной станции Горьковское в Выборгском районе Ленобласти.

Неоклассическое здание, построенное в 1950-х, демонтировали из соображений безопасности, пишет «Фонтанка».

Обустройство нового вокзала запланировано на 2025 год. При его создании будет проведен анализ документов и фотоматериалов, чтобы максимально точно повторить архитектуру и исторический облик ранее существующего вокзала, рассказали в Октябрьской дирекции инфраструктуры РЖД.

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Пустовавший вокзал был снесен 15 октября. Как выяснилось впоследствии, администрация Выборгского района Ленобласти не получала об этом уведомлений. В комитете по сохранению культурного наследия отмечали, что статуса памятника истории и культуры здание не имело.