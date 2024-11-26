Лучший коллективный договор в Ленобласти снова у волховских химиков

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В День профсоюзного работника в Петербурге определили призеров конкурса «Лучший коллективный договор» среди предприятий бюджетной и внебюджетной сферы Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам 2023 года. Волховский филиал АО «Апатит» в очередной раз признан победителем в 47-м регионе.

Конкурс проводится Ленинградской федерацией профсоюзов и призван мониторить и отмечать социально наполненные коллективные договоры на предприятиях и в учреждениях Санкт-Петербурга и Ленобласти. Представленную на конкурс документацию тщательно анализирует постоянная комиссия Совета Ленинградской федерации профсоюзов по защите экономических и социальных интересов работников и на основе экспертной оценки определяет победителей и призеров.

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Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Волховский филиал АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») уже не впервой получает звание «Лучшего коллективного договора» в Ленинградской области. Уникальность главного документа сотрудников предприятия в том, что он по своим положениям и объему гарантий максимально унифицирован с коллективными договорами всех предприятий компании, чьи предприятия, помимо Волхова, ведут деятельность в Череповце (Вологодская область), в Балакове (Саратовская область) и Кировске (Мурманская область).

«Эта победа в очередной раз доказывает социальную направленность нашей компании, ведь главная ценность – это сотрудники. Очень важно, чтобы они были обеспечены всеми возможностями для профессионального развития, комфортными и безопасными условиями для труда и жизни за периметром предприятия. Приятно, что наш коллективный договор был по достоинству оценен экспертами», – отметил директор Волховского филиала АО «Апатит» Алексей Иванов.

Коллективные договоры, действующие на предприятиях компании, были подписаны 29 августа 2023 года. В декабре 2022 года началась кампания по сбору предложений для внесения в коллективные договора от трудовых коллективов и работников. Поступившие предложения были рассмотрены двухсторонней комиссией, в которую входят представители как от работодателя, так и от работников. В результате в документах был расширен размер социальных льгот и гарантий работникам и ветеранам предприятий, унифицирован их перечень, по большинству статей увеличены лимиты по выплатам. Вырос и общий объем финансирования по коллективным договорам, включая ДМС, спортивные и культурно-массовые мероприятия, оздоровительный отдых работников и их семей, в том числе в корпоративных профилакториях, выплаты в связи с семейными событиями, помощь родителям первоклассников и многодетным семьям.

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«Этой осенью руководством компании подписано Положение о материальной поддержке пенсионеров, имеющих знаки отличия «Почетный работник ФосАгро» (Золотой знак) и «Заслуженный работник ФосАгро» (Серебряный знак). Теперь в перечень льгот для этих бывших работников предприятия на всех площадках компании входит ежемесячная прибавка к пенсии и ежегодная премия. Мы продолжим улучшать коллективный договор, ведь уже сейчас договор направлен не только на сотрудников, а распространяется на членов семей, родителей и ветеранов – это особенно ценят работники. В этом деле мнение трудовых коллективов, их высокая оценка социальных гарантий – наш главный ориентир», – прокомментировал председатель профсоюзной организации «ФосАгро-Волхов» Александр Полухин.
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