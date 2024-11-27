В Госдуму внесли проект о попытке примирения супругов при разводе

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, нацеленный на помощь супругам в сохранении брачно-семейных отношений.

Согласно законопроекту, если у пары есть несовершеннолетние дети и один из супругов не хочет расторгать брак, то суд может назначить паре срок на примирение до трех месяцев, а также предоставить им психологическую консультацию.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что нововведение не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи.

Вам будет интересно С 2025 года развод в Ленобласти подорожает почти в восемь раз В Ленобласти с 1 января 2025 года некоторые госпошлины для физических лиц существенно поднимутся, сообщает управление ЗАГС по региону. В частности,... 22.10.2024 313

По данным Росстата, в 2020 году было зарегистрировано 564 704 развода, в 2021 году — 644 209, в 2022-м — 682 850, 2023-м — 683 796.