С 2025 года развод в Ленобласти подорожает почти в восемь раз

В Ленобласти с 1 января 2025 года некоторые госпошлины для физических лиц существенно поднимутся, сообщает управление ЗАГС по региону.

В частности, оформление развода подорожает с 650 до 5000 рублей. В эту же сумму обойдется смена имени, фамилии или отчества, сейчас 1600 рублей. Также подорожание ждет дубликаты свидетельств о рождении, браке, разводе и смерти — с 350 до 500 рублей, изменения и исправления свидетельств — с 650 до 700 рублей, справки из архивов ЗАГСа — с 200 до 350 рублей.