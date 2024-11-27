Мужчина сжег флаг России на кладбище в Шлиссельбурге

В Ленобласти задержан 34-летний безработный житель Шлиссельбурга за надругательство над государственным флагом Российской Федерации.

По предварительным данным, днем 24 ноября мужчина поджег флаг России, установленный на погосте на Преображенском кладбище в Шлиссельбурге. На месте происшествия обнаружены обгоревшие фрагменты триколора и следы.

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Возбуждено уголовное дело о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации. Подозреваемый задержан, ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал.