Мужчина сжег флаг России на кладбище в Шлиссельбурге

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В Ленобласти задержан 34-летний безработный житель Шлиссельбурга за надругательство над государственным флагом Российской Федерации.

Флаг России
Фото: Baltphoto.ru

По предварительным данным, днем 24 ноября мужчина поджег флаг России, установленный на погосте на Преображенском кладбище в Шлиссельбурге. На месте происшествия обнаружены обгоревшие фрагменты триколора и следы.

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19.11.2024 324

Возбуждено уголовное дело о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации. Подозреваемый задержан, ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал.

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