Синоптик Колесов: восточные районы Ленобласти продолжит засыпать снегом

Непогода задержится на востоке региона до четверга.
Обильные снегопады, накрывшие восточные районы Ленинградской области, не отступят еще минимум сутки. Такой прогноз озвучил синоптик Александр Колесов.
Восточные районы области в другой погоде, там ещё предстоящие сутки сохранятся осадки в виде снега и только к пятнице они закончатся. Повышение температуры там очень медленное, поэтому ночью останется слабый минус, а днем к пятнице до +2 гр, — рассказал метеоролог.
Новый циклон, который принесет дожди, усиление ветра и плюсовую температуру, придет в регион только в субботу.
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