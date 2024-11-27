В Ленобласти пресекли массовое начисление двойных квартплат жителям

Прокуратура взяла на контроль жалобы жителей, которым управляющие компании начисляли двойные платежи за ЖКУ.

Кировская городская прокуратура Ленобласти пресекла незаконное взимание платы за коммунальные услуги в городе Мга.

В результате проверки жалоб жителей выяснилось, что ООО «МГА РЭК ЖКХ» и ООО «Мгинский ИРКЦ» выставляли двойные квитанции потребителям по 31 адресу.

Установлено, что с сентября 2023 года управление указанными многоквартирными домами осуществляет лицензированная управляющая организация, при этом ООО «МГА РЭК ЖКХ», ранее осуществлявшая предоставление жилищных услуг жильцам МКД, продолжила начисление и взимание платы путем выставления квитанций через ООО «Мгинский ИРКЦ», что повлекло получение жителями за одни и те же услуги квитанций на оплату услуг ЖКХ от двух организаций, — передает прокуратура.

Кировский городской суд Ленинградской области удовлетворил иск городского прокурора. Теперь жители освобождены от незаконных двойных платежей.