Прокуратура восстановила права детей на безопасное занятие спортом в Отрадном

Благодаря вмешательству Кировской городской прокуратуры восстановлены права детей на безопасные занятия физической культурой и спортом.

В ходе проверки установлены разрушения паркетного покрытия в хореографическом зале МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ», которые могли привести травмам во время занятий спортом.

В целях устранения нарушений городской прокуратурой директору МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Проведена замена паркетного покрытия в зале.

Соблюдение прав детей на безопасные занятия спортом находится на контроле городской прокуратуры.