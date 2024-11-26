Прокуратура восстановила права детей на безопасное занятие спортом в Отрадном

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Благодаря вмешательству Кировской городской прокуратуры восстановлены права детей на безопасные занятия физической культурой и спортом.

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Фото: здесь и далее t.me/prok_lenobl

В ходе проверки установлены разрушения паркетного покрытия в хореографическом зале МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ», которые могли привести травмам во время занятий спортом.

В целях устранения нарушений городской прокуратурой директору МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Проведена замена паркетного покрытия в зале.

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Соблюдение прав детей на безопасные занятия спортом находится на контроле городской прокуратуры.

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