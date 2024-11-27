Музей-заповедник «Парк Монрепо» запускает добрую новогоднюю акцию

Гостям музея-заповедника предлагают поучаствовать в акции «Книга добрых пожеланий».
«Парк Монрепо» объявил о старте праздничной предновогодней акции «Книга добрых пожеланий».
Каждый желающий может получить доброе пожелание в новом году от других гостей заповедной зоны, а взамен — оставить свое.
Помните — чтобы оно сбылось, прочитав свое, нужно вслед за ним написать пожелание для того, кто откроет тетрадь после вас. И самое важное — желать написанного горячо и всем сердцем. Гномы увидят ваши добрые помыслы и щедро вознаградят вас за них в следующем году, — указано в анонсе.
Специальный ящик уже установлен в парке и ждет участников.
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