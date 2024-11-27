Петербуржец назвал сыновей в честь героев мультфильма «Черепашки-ниндзя»

Мужчина заявил, что это было его давней мечтой.

Семья из Санкт-Петербурга привлекла внимание пользователей Сети необычным подходом к выбору имен для своих детей.

Глава семейства оказался страстным поклонником мультсериала «Черепашки-ниндзя» и назвал четверых сыновей именами любимых героев: Рафаэль, Микеланджело, Донателло и Леонардо.

На этом отец не останавливается и планирует назвать будущую дочь Эйприл, в честь подруги черепашек из мультфильма.