Россиянам напомнили о суточной норме потребления мандаринов

Врачи советуют не налегать на многими любимые цитрусовые, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Диетологи рекомендуют ограничивать потребление мандаринов, чтобы избежать негативных последствий. Эти цитрусовые содержат гистамин и вещества, усиливающие его выработку, что может спровоцировать аллергические реакции.

Специалисты советуют взвешивать мандарины перед употреблением: для женщин оптимальная порция составляет 150 граммов, для мужчин – 200 граммов.

Превышение суточной нормы может привести к появлению сыпи, болям в животе и диарее. Более того, для предотвращения аллергических реакций специалисты рекомендуют употреблять мандарины через день.