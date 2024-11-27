Россиянам напомнили о суточной норме потребления мандаринов

Врачи советуют не налегать на многими любимые цитрусовые, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Диетологи рекомендуют ограничивать потребление мандаринов, чтобы избежать негативных последствий. Эти цитрусовые содержат гистамин и вещества, усиливающие его выработку, что может спровоцировать аллергические реакции.
Специалисты советуют взвешивать мандарины перед употреблением: для женщин оптимальная порция составляет 150 граммов, для мужчин – 200 граммов.
Превышение суточной нормы может привести к появлению сыпи, болям в животе и диарее. Более того, для предотвращения аллергических реакций специалисты рекомендуют употреблять мандарины через день.
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