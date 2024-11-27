Вовсе не США: Захарова раскрыла, какая страна разжигает антироссийские настроения

По мнению дипломата, именно Великобритания играет главную роль в разжигании антироссийских настроений.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Великобритании играют главенствующую роль в антироссийской политике Запада.
Они (британские политики) играют лидирующую роль (в антироссийской политике Запада). Идеологически, политически, финансово, экономически и так далее. Они это делают не только с нами, это их стиль по жизни, — цитирует Захарову радио Sputnik.
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