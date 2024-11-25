Евросоюз снова обсуждает отправку своих военных на Украину — СМИ

ЕС тайно обсуждает отправку войск на Украину из-за опасений по поводу политики Трампа, пишут иностранные СМИ.

Газета Le Monde сообщила о возобновлении дискуссий в Европейском Союзе по поводу возможной отправки войск или наемников частных военных компаний на Украину. Источник в издании, пожелавший остаться анонимным, подтвердил эту информацию.

По данным газеты, возобновление обсуждений напрямую связано с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа. В ЕС опасаются, что администрация политика может отказаться от поддержки Украины, что вынуждает европейские страны искать альтернативные пути оказания помощи. В последние недели вопрос о развертывании войск и ЧВК активно обсуждается на закрытых заседаниях.