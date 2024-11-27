В Петербурге задержали мужчину, легализовавшего более 21 тыс. мигрантов

Местный житель помогал иностранцам с 2023 года.

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в организации крупной схемы фиктивной регистрации иностранных граждан.

Следствие установило, что не позднее августа 2023 года злоумышленник вместе с другими участниками схемы разработали преступный план, который включал в себя фиктивную постановку на учет и оформление патентов для мигрантов.

Для реализации этого плана они использовали реквизиты юридического лица, указывая их в бланках уведомлений о прибытии иностранцев. Фигуранты сами находили мигрантов, прибывших в Петербург, ставили их на учет и оформляли необходимые документы за денежное вознаграждение.

В результате их деятельности, более 21 тысячи иностранных граждан были фиктивно легализованы в России.