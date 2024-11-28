В Выборге с 2025 года вводят туристический налог

В Выборге Ленобласти со следующего 2025 года начнет действовать туристический налог.

Его сумма составит 1% от стоимости проживания в гостиницах и отелях, но не менее 100 рублей за сутки. С каждым годом ставка налога будет увеличиваться, и в 2029 году и далее она составит 5%, сообщила администрация Выборгского района.

Планируется, что туристический налог принесет в бюджет более 20 миллионов рублей. Ежегодно Выборг посещают более миллиона туристов.